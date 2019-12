2020: ecco i 10 cibi che mangeremo nel nuovo anno

Il nuovo anno porterà con sé tante novità. I trend del 2020 si vedranno anche in cucina, dove gli chef sono già all'opera per farci esplorare nuove dimensioni del gusto e farci vivere emozioni uniche, che vanno al di là di ogni aspettativa. L'App TheFork ha stilato una lista delle 10 tendenze che vedremo al ristorante presto. Tutte da scoprire... e da gustare, ovviamente. Eccole.

Soul Food

Non solo il palato, mangiare vuol dire soddisfare anche l'animo. La prima tendenza in fatto di cibo per il nuovo anno è, appunto, il cibo dell'anima, o come dicono gli inglesi "soul food". Un benessere a 360° che aumenta sempre di più a ogni boccone. Ecco perché alcuni ristoranti stanno studiando il modo di portare in tavola pietanze che alzano i livelli di serotonina.

Effetto Wow

Un altro trend culinario del 2020 sarà l'effetto wow. Quando andiamo al ristornate vogliamo mangiare bene, ma vogliamo anche che sia un'esperienza di scoperta e di condivisione sociale. Servizio e atmosfera saranno i principali protagonisti di questa tendenza. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i sensi dei commensali. Mentre si mangia, quindi, i ristoranti dovranno regalare un'emozione diversa, tipo ad esempio un particolare profumo o un ambiente fuori dal comune.

Ristoceutica

Mangiare bene per contrastare le malattie. Questa è la ristoceutica. Le pietanze del 2020 saranno buone e salutari. È compito degli chef inserire nei loro piatti ingredienti in grado di contrastare o prevenire alcune patologie. Perché il benessere passa prima di tutto dalla bocca.

Le tre R (riduci, ri-usa e ricicla)

Questa è una tendenza già in atto, che nel 2020 vedrà una vera e propria esplosione. Anche a tavola. Il consumatore è sempre più convinto che le problematiche del pianeta derivano dalle sue scelte alimentari. È così che verranno messi al bando gli sprechi. "Non si butta via niente" diceva la nonna. Scelta di materie prime a basso impatto e uso di materiali riciclati: è questo il must 2020 per i ristoranti.

Food cross-over

Si parla anche di ibridazione e food cross-over. La cucina arriva fino ai prodotti di bellezza e viceversa. È così che nel 2020 assisteremo alla creazione di cibi che ricordano i prodotti beauty, realizzati con ingredienti che provengono dalla natura, come il melograno, il miele e il cocco. Dall'altra parte, anche i prodotti di bellezza, come le creme per il viso, saranno portati a tavola dai grandi cuochi.

Food delirium

Anche nel cibo i codici possono essere capovolti. Il piatto, con quello che contiene, nel 2020 diventa un oggetto visivo, estetico, creativo e sensoriale. Le pietanze come arte, insomma. Ne è un esempio, il cibo glitterato o effetto unicorno: vediamo il nuovo anno cosa ci riserva in questo senso.

Smart Consumption

La preparazione dei piatti vedrà quest'anno l'interesse della tecnologia. Dalla produzione, alla preparazione, al consumo degli alimenti, la componente tech sarà sempre più protagonista. Come ad esempio le app, che aiuteranno i consumatori al ristorante, o gli sviluppi nel settore che porteranno alla creazione di nuove esperienze di gusto, fino ad arrivare ai camerieri robot.

(Re)mix Food

Nel 2020 ci sarà la tendenza di ibridare i vari tipi di cucina. Ne sono un esempio gli ormai famosissimi sushi/mexican bar. Nuovi sapori ed esperienze uniche da assaporare in un sol boccone.

Ristofamily

La ristofamily è la ricerca di un'offerta ristorativa che sappia rispondere alle esigenze familiari. Perché si va sempre più spesso a mangiare fuori con i propri cari.

Foodastrology

Ultima tendenza per il nuovo anno in fatto di cibo è la Foodastrology, ovvero i piatti abbinati al proprio segno zodiacale. Ogni carattere, ovviamente, ha la sua pietanza preferita. Basta scoprire qual è in base alle stelle.