Reali, cinema, musica. grandi festival... Ecco la lista degli eventi imperdibili del 2020

Il 2020 è ricco di eventi internazionali di grande rilievo. Dal cinema alla musica, passando per il design, lo sport e le più belle feste esotiche, ecco una lista di appuntamenti da segnare in agenda!

Art Deco Weekend, Miami

In un fine settimana, Miami si trasforma nella città che celebra l'architettura, l'educazione, la storia, l'arte, la cultura e l'intrattenimento. Dal 17 al 19 gennaio 2020.

Grammy Award 2020

Gli amanti della musica, invece, non potranno la cerimonia dei Grammy Award 2020. Il premio per la musica viene considerato al pari degli Oscar per i film. 26 gennaio 2020 allo Staples Center di Los Angeles.

La Notte degli Oscar

Un evento imperdibile per gli amanti del cinema è sicuramente la Notte degli Oscar, una notte magica dove verranno premiate le migliori pellicole della stagione. 9 febbraio 2020 a Los Angeles.

Elephant Festival, Jaipur, India

L'Elephant Festival è un festival celebrato nella città di Jaipur, nello stato del Rajasthan, in India. Si tiene il giorno del festival di Holi, di solito nel mese di marzo. È possibile ammirare una meravigliosa processione di elefanti, di cammelli e di cavalli, nonché le esibizioni di ballerini folk. 10 marzo 2020.

New Orleans Jazz & Heritage Festival, New Orleans

Il New Orleans Jazz & Heritage Festival, noto anche come Jazz Fest, è una celebrazione annuale di musica e cultura tipiche di New Orleans e della Louisiana. Se nel sangue avete questa musica, non potete assolutamente perderlo. Dal 23 aprile al 3 maggio 2020.

Konigsdag, Amsterdam, Paesi Bassi

Il Koningsdag, o King's Day, viene celebrato nel giorno del compleanno del re olandese. In suo onore si tiene una grande festa di strada che include numerosi abiti arancioni, venditori ambulanti e feste in barca che circolano nei famosi canali della città. 27 aprile 2020.

Festival di Cannes, Francia

Non ha bisogno di molte presentazioni, il Festival di Cannes è uno dei più prestigiosi in ambiti cinematografico. Dal 12 al 23 maggio 2020.

Biennale di Venezia

Venezia è una città meravigliosa che ospita un Festival di arte e di architettura, alternati negli anni, davvero unico nel suo genere. Il 2020 è la volta dell'architettura. Dal 23 maggio al 29 novembre 2020.

Monaco Grand Prix 2020

L'evento automobilistico per eccellenza, il Gran Premio di Monte Carlo è assolutamente da vedere. La location poi è unica. 24 maggio 2020.

Royal Ascot Races, Berkshire, Regno Unito

L'Ascot è un campo di corse di cavalli purosangue in Inghilterra e la Royal Ascot Race è l'evento di riferimento per le gare di tutto il mondo. È frequentato anche dalla famiglia reale britannica ogni anno. Giugno 2020.

Wimbledon, Londra, Regno Unito

Wimbledon è l'unico torneo internazionale di tennis che si gioca sui campi in erba ed è uno dei più importanti del pianeta. Se ami il tennis non puoi fartelo scappare. Tra giugno e luglio a Wimbledon (Londra).

Tanglewood Music Festival, Lennox

Festival musicale che si tiene ogni estate nel Massachusetts. Una location strabiliante è pronta ad ospitare tutte le persone che vogliono vivere un'esperienza davvero emozionante in ambito musicale, tra concerti di musica sinfonica, musica da camera, musica corale, teatro musicale, musica contemporanea, jazz e musica pop. Dal 19 giugno al 30 agosto 2020.

Bregenz Festival, Austria

Su un palco galleggiante si terrà il Bregenz Festival, uno degli eventi dedicati all'arte e al teatro più importanti di tutto mondo. Sulle rive del Lago di Costanza, la location è assolutamente da vedere. Dal 22 luglio al 23 agosto 2020.

Olimpiadi di sci in Giappone

I campionati mondiali di sci alpino sono un altro importante evento sportivo internazionale, che quest'anno avrà come location il Giappone. Dal 24 luglio al 9 agosto 2020.

Tōrō Nagashi, Sasebo, Giappone

Cerimonia giapponese in cui è possibile ammirare suggestive lanterne di carta che galleggiano lungo un fiume. Dal 13 al 16 agosto o luglio 2020.

US Open di New York

Gli appassionati di tennis non possono mancare a quest’appuntamento con lo sport, considerato come uno dei campi più difficili al mondo. Prenotando agli US Open avrete la possibilità di vedere dal vivo i più grandi campioni del tennis aggiudicarsi la vittoria in un campionato unico che mette in palio 16 milioni di dollari in premi. Dal 29 agosto al 13 settembre 2020.

Camden Windjammer Festival nel Maine

È uno dei più importanti eventi dedicati alla vela. Il festival è come entrare in una macchina del tempo e tornare agli anni '30, quando il viaggio via mare era il principale mezzo di trasporto nella zona. Oltre ad yacht eleganti e velieri, è possibile degustare le specialità marine del posto. 4 e 5 settembre 2020 a Camden Harbor, Camden, Maine.

Gran Premio di Monza, Italia

Una delle migliori gare di Formula 1 a livello internazionale, il Gran Premio d'Italia di Monza è evento imperdibile dove sarà possibile ammirare le migliori macchine in circolazione. Dal 4 al 6 settembre 2020.

(Foto Getty Images)