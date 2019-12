Natale: le buone maniere per una cena perfetta

A Natale le buone maniere non vanno in vacanza, anzi. Ma osservare le regole dell'etichetta non è difficile. Per una festa davvero indimenticabile, ecco gli accorgimenti da seguire.

Se qualche portata del menu non piace, sorridere e assaggiarla lo stesso

Solo in caso di allergie o intolleranze si può non mangiare il piatto portato in tavola. Anche se in questi casi si dovrebbe avvisare prima il padrone di casa. Se invece si è a dieta, o si rifiuta cortesemente l'invito o si fa festa alle portate del menu.

Non far pesare il valore del proprio regalo

Non sottolineare i soldi spesi per acquistare i regali, neanche indirettamente.

Brindisi moderati

Al momento del brindisi, basta alzare il calice guardandosi negli occhi. Non è necessario far tintinnare i bicchieri e neanche alzarsi e fare il giro del tavolo per brindare con tutti.

Mai portare fiori in regalo

I fiori recisi necessitano di un vaso, di acqua e di immediate attenzioni da parte della padrona di casa, che invece dovrebbe occuparsi degli ospiti e del menu. Meglio regalare una bella stella di Natale.

Servire da bere

Gli uomini servono da bere alle signore. In ogni caso, prima di versare vino o acqua a se stessi, si servono i vicini di tavola.

Le bottiglie

Chi porta in dono una bottiglia di vino bianco freddo (o a temperatura cantina, se rosso) vuole condividerla durante il pranzo o la cena. Altrimenti si intende che la bottiglia sia un dono per i padroni di casa. Ma è sempre meglio non portare del vino, non conoscendo i piatti del menu. O al limite, meglio portare una bottiglia di bollicine, che vanno sempre bene.

Infine, qualche consiglio prezioso per chi organizza il pranzo o la cena: pensate a un menu in cui solo un paio di piatti al massimo siano da cucinare al momento, per non trascorrere tutto il tempo indaffarati in cucina, senza godere della festa e della compagnia degli ospiti. Contate anche i piatti e le posate che avete a disposizione, per gestire al meglio l'avvicendarsi di piatti e posate e non dover ricorrere a... lavaggi d'emergenza.

