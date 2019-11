I bar più estremi del mondo, tra sogno e realtà

All'interno di un gigantesco albero o in mezzo al ghiaccio, sono i bar più estremi del mondo.

Ecco i più belli:

In Islanda, è stato inaugurato il Reyka Vodka Glacier Bar, che si trova nel ghiacciaio più esteso dell'isola. E' rimasto aperto per solo una settimana ed è nato grazie all'azienda produttrice di vodka islandese Reyka. Attorno alla struttura non c'era nulla, se non chilometri e chilometri di ghiaccio.

Rimanendo tra i ghiacci, in Antartide c'è il Faraday Bar. Si trova a oltre 1800 km dalla cittadina più vicina, tutt'attorno mare, ghiaccio e... pinguini come compagni di bevute.

Altro affascinante luogo per appassionati è il Baobab bar, in Sudafrica, nella Sunland Farm. Si può sorseggiare il proprio drink letteralmente dentro ad un albero millenario. All'interno, c'è molto più spazio di quanto non si pensi, il baobab ha infatti un diametro di 31 metri ed è collegato ad una serie di passaggi, cunicoli e grotte comunicanti tra loro.

Gli amanti del mare, non potranno perdersi il Cova d'en Xoroi alle isole Baleari in Spagna, per la precisione a Minorca. Lounge bar di giorno e discoteca di notte, questo locale è arroccato su una scogliera ripidissima, solo a guardarla si possono avere le vertigini, ma il panorama è naturalmente mozzafiato perché sembrerà di bersi un drink sospesi sul mare. La peculiarità? All'interno del locale ci sono delle grotte naturali che regalano scorci esclusivi.

(Foto Cova d'en Xoroi)