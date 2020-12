I dolci dell’Epifania: quale vi piace di più?

Voi che dolce mangiate durante l’Epifania? In Italia sono tantissime le tradizioni culinarie che durante le festività di Natale vengono riproposte in tutte le salse e i dolci della Befana sono squisiti. Se i bambini attendono che nella calza vengano messi dolciumi o carbone in realtà i dolci dell’Epifania sono delle succulente prelibatezze tutte da gustare.

Cerchiamo allora di capire, da nord a sud, quali sono i dolci della Befana più caratteristici.



- Focaccia dolce, Piemonte

In diverse zone del Piemonte vengono fatte le focacce dolci della Befana condite con una fava secca (che porta fortuna), uvetta e canditi. Si tratta di un dolce a lunga lievitazione che viene comunemente mangiato dopo il pasto o come merenda.



- Pinza, Veneto

Il tipico dolce veneto nel giorno della Befana è la pinza: si tratta di una ricetta fatta da farina gialla di mais, farina bianca, pinoli, uvetta e fichi secchi. Di solito la si mangia accompagnata da un bicchiere di vino dolce o vin brulè.



- Befanini, Toscana

C’è chi dice che vengano da Viareggio fatto sta che sono diffusi in tutta la Toscana. Durante l’Epifania qui si mangiano i befanini, dolcetti sfiziosi e decorati a tema natalizio aromatizzati al rum.



- Buccellati, Sicilia

Squisiti dolci fatti con uva, mandorle, pasta frolla e fichi secchi, sono decorati con glassa e hanno origini molto antiche.



- All’estero

Anche negli altri Paesi si trovano dolci tradizionali dell’Epifania: negli Stati Uniti si fanno i cupcakes, in Francia i macarons, in Spagna la Roscòn de Reyes, la ciambella dei re magi.

(Foto Getty Images)