Luisella Berrino e Awanagana: i loro ricordi di Radio Monte Carlo

Il 6 marzo 2021 Radio Monte Carlo festeggia i suoi gloriosi 55 anni. Durante i quali si sono succeduti tanti momenti indimenticabili, tra grande musica, molte emozioni e voci che ancora oggi esprimono tutta la magia di periodi irripetibili.

Abbiamo chiesto proprio a due dei conduttori storici dell'emittente italiana di raccontare il loro rapporto con Radio Monte Carlo. Ecco il prezioso racconto di Luisella Berrino e Awanagana.

LUISELLA BERRINO

Come sei entrata a far parte del team di Radio Monte Carlo?

«Ero giovane. Mi ricordo che un'amica di mio zio cercava qualcuno che potesse rimpiazzare al volo Walter Chiari in una trasmissione che andava in onda su Radio Monte Carlo. Non so come a lui venne l’idea di farle il mio nome. Io in quel momento ero in attesa di capire quale fosse la mia strada, ma pensai: perché non provare? Quando passa un treno bisogna farsi coraggio e salire... Lo dico ai ragazzi: si fa sempre in tempo a scendere, ma non bisogna lasciarsi sfuggire un'opportunità che potrebbe cambiarvi la vita!».

La trasmissione a cui ti senti più legata

«Non è una trasmissione, ma il passaggio di consegne con il mio storico e amatissimo collega Roberto Arnaldi: uno scambio di prese in giro e di battute che avrebbe dovuto durare pochi minuti ma che aveva il maggiore ascolto della giornata! E poi... "Il milione": un personaggio da indovinare attraverso gli indizi forniti da 10 canzoni. Per partecipare allora bisognava chiamare il centralino che appena iniziava il gioco veniva preso d assalto. Quindi la SIP ci chiamava ogni giorno per sapere quale regione avrebbe partecipato in modo tale da rinforzare le linee telefoniche! Non una trasmissione: una bomba!»

Radio Monte Carlo per me è... 3 aggettivi per descrivere l'emittente italiana del Principato di Monaco

«Appassionante, divertente, vera!»

Quella volta che... il tuo "momento indimenticabile" ai microfoni di Radio Monte Carlo

«Quando ho festeggiato i miei 40 anni di Radio Monte Carlo con gli ascoltatori e i colleghi di una vita».

Radio Monte Carlo è unica perché...

«Perché è stata la mia unica radio: un amore durato una vita!»

Il tuo augurio per i 55 anni di Radio Monte Carlo

«Che continui così a tenerci compagnia: con intelligenza, passione e buona musica».

AWANAGANA

Come sei entrato a far parte del team di Radio Monte Carlo?

«Venivo da varie esperienze, per esempio capo animatore nei villaggi, come come modesto attore, musicista... Sbarcato a Monte-Carlo, dopo 3 giorni di provini, Noel Coutisson (allora direttore artistico) mi disse: "bene, faccia della sua vita il necessario perché da lunedì alle 17 lei va in diretta". Quindi non mi sono reso conto del mondo che c’era dietro un microfono e ho cominciato a trasmettere come se all’ascolto ci fossero solo il regista, il tecnico, il realizzatore e l’assistente. Ho impiegato un po’ di tempo prima di capire che dietro a quel microfono c’erano gli ascoltatori. Una delle prime cose di cui ho parlato sono le patate che erano appena state consegnate a Radio Monte Carlo...»

La trasmissione a cui ti senti più legato

«Hit Parade, La Carawana, la Cassaforte, il Prezzo Netto...»

Radio Monte Carlo per me è... 3 aggettivi per descrivere l'emittente italiana del Principato di Monaco

“Accattivante... insostituibile... inimitabile»

Quella volta che... il tuo "momento indimenticabile" ai microfoni di Radio Monte Carlo:

«E' un po' riduttivo, sarebbero moltissimi, ma uno per tutti l’incontro con Jim Croce»

Radio Monte Carlo è unica perché...

«Ha un’anima e uno spirito che difficilmente puoi ritrovare altrove»

Il tuo augurio per i 55 anni di Radio Monte Carlo

«Almeno altri 55 anni da festeggiare insieme»

(Ph. S. Bragatto)