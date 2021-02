Radio Monte Carlo buon compleanno

Il 6 marzo 2021 è davvero una giornata speciale: Radio Monte Carlo compie infatti 55 ruggenti, meravigliosi, indimenticabili anni.

Un vero traguardo per una radio che sa sempre come andare oltre il tempo, raccontare i cambiamenti e le mode e dimostrarsi attualissima più che mai, anche quando celebra un compleanno così importante.

Per festeggiare un momento così unico, così ricco di ricordi e commozione, il 6 marzo abbiamo deciso di regalarvi una programmazione davvero unica: una giornata con i conduttori di ieri e di oggi. Per l’occasione, torneranno in onda Luisella Berrino e Awanagana, due delle voci più importanti e rappresentative della storia della radiofonia italiana..

Saranno 12 ore no-stop di diretta in compagnia dei suoi conduttori, quelli in onda oggi e quelli che ne hanno caratterizzato la storia della nostra/vostra radio del cuore, cuore come Federico L’Olandese Volante, Ettore Andenna, Patty Farchetto, Mauro Pellegrino, Andrea Munari, etc.

Un palinsesto speciale con oltre quaranta personaggi che hanno condiviso nel corso degli anni momenti importanti ed emozioni irripetibili - sia da quello della veste musicale e sonora, tra jingle, sigle dei programmi, interviste esclusive, live musicali tratti dall’archivio di Radio Monte Carlo.

Potremo riascoltare l’esibizione live di "Stronger Than Me" che Amy Winehouse fece nel programma di Nick the Nightfly; la bellissima intervista a George Michael di Patty Farchetto; la memorabile performance di Pino Daniele al Blue Note sulle note di "Quando"; l'incontro speciale con Mick Hucknall dei Simply Red. Sarà anche possibile ascoltare la web radio dedicata “Radio Monte Carlo – Story", per poter riascoltare la 12 ore di diretta di sabato 6 marzo.

Segnatevi l'appuntamento: 6 marzo, grande compleanno di Radio Monte Carlo, con i conduttori al gran completo. Noi siamo pronti a emozionarci. E voi?