Meghan e Harry: a cena al loro tavolo per un milione di dollari

Un milione di dollari per un posto a tavola con Meghan ed Harry: questo è il costo per condividere con i Duchi del Sussex la serata di gala organizzata a New York dalla nipote di John F. Kennedy, Kerry, il prossimo 6 dicembre, quando la coppia sarà premiata con il "Ripple of Hope", riconoscimento che viene dato a personalità che si sono distinte per la loro attività umanitaria, filantropica e in difesa dei diritti. Premio che, in passato è stato assegnato anche a Barack Obama, Bill e Hillary Clinton e Al Gore.

Da remoto si collegherà anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma in presenza ci saranno tanti vip americani, tra i quali Alec Baldwin. I prezzi sono stellari. Un milione di dollari per partecipare da super-vip alla serata ed essere seduti allo stesso tavolo di Harry e Meghan.

Ma, come racconta il Daily Mail, ci sono anche altri "pacchetti", come quello da 500mila dollari che almeno consente l'accesso a un'eccelsa reception cui saranno presenti, ovviamente, anche i Duchi del Sussex. Anche perché i legami tra i Reali fuggiti da Londra e i Kennedy sono piuttosto stretti.

Liz Garbus, regista della serie tv su Harry e Meghan, è partner di una società cinematografica con Rory Kennedy, il più giovane degli undici figli di Robert Kennedy. Naturalmente, come riporta il tabloid inglese, ci sono anche critiche contro la decisione di assegnare un premio così importante a Harry e Meghan, visti il peso storico e sociale dei vincitori precedenti. Per alcuni è "una scelta assurda, e scellerata" e ci si domanda: "cosa hanno fatto questi due per meritarsi un premio simile?". Altri insinuano maliziosamente: "quanta percentuale della loro ricchezza va alla causa umanitaria?".

(foto Getty Images)