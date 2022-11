Re Carlo e Camilla accolti a uova in faccia: tutte le foto

Re Carlo III e Camilla a York, per l'inaugurazione di una statua dedicata alla Regina Elisabetta II, ieri sono stati accolti dalla folla con strette di mano, sorrisi, fiori... e tre uova!

Per fortuna il lanciatore, Patrick Thelwell, 23 anni, aborritore del passato coloniale del Regno Unito ed ex candidato del Green Party, ha fatto cilecca ed è stato arrestato, non prima, però, di venire rimproverato aspramente dagli astanti: “Vergognati”, gli hanno urlato in molti, per poi inneggiare con “God save the king”.

Embed from Getty Images

“La defunta Regina, durante la sua vita, è sempre stata vigile per il benessere del suo popolo. Adesso la sua immagine veglierà su quella che diventerà Queen Elizabeth Square per i secoli a venire”, ha detto Re Carlo durante un breve discorso, prima di scoprire la statua.

Embed from Getty Images

La scultura, alta due metri e dal peso di 1,1 tonnellate, è stata realizzata in occasione del Giubileo di Platino di Elisabetta II e terminata lo scorso agosto, un mese prima della sua morte: si trova in una nicchia esterna della Cattedrale di York; vestita con il mantello dell'Ordine della Giarrettiera, la sovrana ha in testa la corona di Stato di Giorgio IV e, accanto a sé, i simboli del potere, lo scettro e il globo crucigero.

(foto Getty Images)