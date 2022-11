Tom Cruise: la sua amicizia segreta con la Regina Elisabetta

Il Sunday Times racconta della felicità della regina Elisabetta II nell'avere avuto un nuovo amico prima di morire: Tom Cruise. I due sarebbero andati molto d'accordo la scorsa estate.

L'inizio di questa storia si deve al Giubileo di Platino. La Sovrana, già provata, non poté presenziare a tutti gli appuntamenti, compreso quello in cui doveva fare la conoscenza del protagonista di "Top Gun". Pronto il risarcimento: un invito al Castello di Windsor, per un tè insieme.

Al divo di Hollywood fu addirittura permesso che sarebbe arrivato in elicottero. A questo primo incontro sarebbe dovuto seguire un pranzo dopo l'estate. Quest'ultimo però è rimasto solo un desiderio, a causa della scomparsa della Regina.

Già in tempi non sospetti, Cruise aveva espresso il suo apprezzamento per Sua Maestà: "Quello che ha fatto è stato storico". Difficile dimenticare, poi, il lancio mondiale dell'ultimo film di Cruise a Londra, con il Principe William e Kate Middleton. E se Tom sarà il primo attore a girare un film nello spazio, sulla Terra è riuscito in un'altra impresa: diventare amico della Regina d'Inghilterra.

(Foto Getty Images)