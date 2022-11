Meghan Markle: ecco perché non diventò cittadina britannica

Meghan Markle non è mai diventata (anche) cittadina inglese, perché, come tutti sanno, dopo aver sposato il Principe Harry nel maggio 2018, avrebbe dovuto restare a vivere nel Regno Unito per almeno tre anni. Invece, entrambi se ne sono andati negli States a fine 2019, per poi ufficializzare la cosiddetta “Megxit” nel 2020.

Meghna aveva anche provato a superare il test “Life in the UK”, ossia l’esame di cittadinanza come tutti i comuni mortali che ambiscono alla cittadinanza britannica.

La Markle ne ha parlato nella nuova puntata del podcast Archetypes, su Spotify, chiacchierando con la first lady canadese Sophie Trudeau. La puntata era dedicata ai sensi di colpa delle madri, a ciò che sarebbe importante per diventare una brava mamma e una buona moglie e agli stereotipi connessi, ma la Duchessa ha fatto anche una digressione sul periodo in cui studiava per diventare cittadina inglese.

“Quell'esame è così difficile. Stavo studiando, e ricordo di aver detto: ‘Oh mio Dio’. Chiedevo a mio marito: ‘Lo sapevi? Lo sapevi?’ E lui rispondeva di non averne la minima idea”.

Giusto per capire, il test dura 45 minuti per 24 domande a risposta multipla: le materie vanno dalle leggi del Regno Unito al sistema legale, dalla storia alla cultura britannica, compresa ovviamente la Famiglia Reale. Può essere rifatto un numero illimitato di volte, ma i candidati devono pagare ogni volta 50 sterline per l'iscrizione.

Il Daily Mail ha anche pubblicato alcune delle domande del test:

Che tipo di chiesa è la Chiesa di Scozia?

A Cattolica

B Battista

C Presbiteriana

D Metodista

Quale re fu sconfitto da Oliver Cromwell durante la guerra civile e si nascose in una quercia prima di fuggire in Europa?

A Riccardo III

B Carlo II

C Giacomo I

D Enrico IV

Sotto quale re i regni anglosassoni in Inghilterra si unirono per sconfiggere i Vichinghi?

A Guglielmo d'Orange

B Re Alfredo il Grande

C Enrico VIII

D Roberto il Bruce

Dove sono conservati i gioielli della corona?

A Alla Camera dei Comuni

B Alla Torre di Londra

C A Buckingham Palace

D Al Castello di Windsor

Quale sport può essere fatto risalire al XV secolo in Scozia?

A golf

B Tennis

C Calcio

D Rugby

Voi riuscireste a diventare cittadini britannici?