Principe Harry: arriva la biografia. E il Palazzo Reale trema

Il 10 gennaio 2023 uscirà in contemporanea mondiale "Spare - Il minore", il libro rivelazione del Principe Harry, che da settimane sta facendo tremare il Palazzo Reale. Il secondogenito di Re Carlo III ha deciso volutamente di ritardarne l'uscita, prevista in un primo tempo in autunno, per cercare di "ammorbidirne" il testo, di cui si sa poco o nulla. Secondo l'editore Penguin Random House, il libro è "un ritratto sincero e intimo" del Principe. Sarebbe "Un racconto onesto, personale e accattivante, partendo dall' infanzia fino ad arrivare alla carriera militare, passando anche per il chiacchierato matrimonio con Meghan Markle". Secondo numerose voci, nel libro ci sono veri e propri attacchi al nuovo Sovrano, episodi inediti che potrebbero metterlo in cattivissima luce.

Si tratta solo del primo dei tre libri di memorie del Principe Harry e il titolo "Spare" fa riferimento al suo soprannome, come Principe di "riserva", in contrasto con il fratello William, l'erede.

Il quotidiano Daily Mail cita, in merito, il noto commentatore televisivo Richard Fitzwilliams, grande esperto dei Windsor, secondo il quale, "il titolo sensazionale" non può che far discutere a Palazzo, in quanto implica l'idea di un Duca del Sussex "non apprezzato e non al centro degli eventi".

Per i tabloid del Regno, le future ripercussioni del volume potrebbero anche avere effetti "distruttivi" sulla Corona. Altri media non arrivano a queste conclusioni, si limitano a porsi qualche interrogativo e a notare l'elemento apparentemente introspettivo delle anticipazioni diffuse dall'editore americano.

Marito, padre, attivista per i diritti umani, veterano militare, portavoce delle campagne a favore della salute mentale e ambientalista, il Principe Harry vive a Santa Barbara, California, con la sua famiglia e tre cani. Con donazioni tratte dai proventi di "Spare - Il minore" desidera sostenere alcuni enti benefici britannici.

Il duca del Sussex ha già donato 1 milione e mezzo di dollari a Sentebale, l'organizzazione che ha fondato con Principe ereditario del Lesotho Seeiso in memoria delle loro madri e che aiuta finanziariamente i bambini vulnerabili e i giovani affetti da AIDS in Lesotho e in Botswana. Inoltre il Principe Harry verserà 300mila sterline all'ente no-profit WellChild, di cui è patrono da quindici anni e che provvede, ove possibile, all'assistenza domiciliare di bambini e giovani con complesse esigenze sanitarie.

(Foto Getty Images)