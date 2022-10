Per la Principessa Charlene un nuovo impegno. E un nuovo look

La Principessa Charlene, dopo il lungo, buio periodo della malattia contratta in Sud Africa e della convalescenza, è finalmente tornata in forze. E si sta impegnando attivamente per la sua famiglia e per il Principato.

Tra le sue ultime attività c'è l'impegno a favore degli animali. La Principessa Charlene è stata nominata Presidentessa della Società per la Protezione degli Animali di Monaco (SPA). Si sta così occupando alacremente della situazione dei rifugi per animali a Monte Carlo.

Ha così partecipato alla posa della prima pietra del nuovo rifugio che sarà costruito a Peille. E ha anche visitato il rifugio di Eze. Per l'occasione, ha sfoggiato un nuovo taglio di capelli. Cortissimo, assai contemporaneo e di un bellissimo color platino. Come sempre, la Principessa era elegantissima, con un semplice maglione nero.

La Principessa Charlene ha anche condiviso sulla sua pagina Instagram una splendida foto dei suoi gemellini, Jacques e Gabriella, accompagnata dalla frase. "Crescono così in fretta".

(Foto Getty Images)