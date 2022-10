Gelosia tra le sorelle Middleton

Kate Middleton sarebbe gelosa della sorella Pippa.

Le separano un anno e nove mesi: la prima è nata nel gennaio 1982, la seconda nel settembre 1983. Una, sposando il Principe William, ha scelto di stare sotto i riflettori. L’altra, scegliendo come marito il gestore di hedge fund James Matthew, ha preferito un’esistenza agiata ma più nascosta.

Stando a quanto rivelato da un amico di famiglia alla scrittrice Tina Brown, autrice di The Palace Papers – l’edizione italiana, Dietro la Corona– l’origine del sentimento non sarebbe recente, ma risalirebbe a parecchi anni fa: «Mi sembrava che temesse di essere messa in ombra, perché Pippa è più frizzante per natura, è più a suo agio nelle occasioni sociali ed è sempre stata più popolare con le persone, soprattutto con gli amici del fratello James».

Fin dai tempi dell’università, era molto attenta a coltivare le amicizie giuste. Un talento che ha saputo far fruttare visto che oggi è la sposa di un uomo con un patrimonio di due miliardi di dollari e un titolo nobiliare, quello di Lady of Glen Affric, che erediterà alla morte del suocero.

A guardare il Royal wedding del 2011 viene da chiedersi se Kate, in fondo, non abbia ragione. Fu proprio in quell’occasione che la sorella rischiò di rubarle la scena. Le immagini della giovane Middleton, avvolta in un abito attillatissimo, fecero il giro del mondo: oscurando, in alcuni momenti, persino la sposa.

