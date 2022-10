Re Carlo III già stressato dal ruolo di Sovrano

La cosa più importante è prima di tutto ricostruire i passaggi della catena seguita dall’informazione in questione: la notizia l’avrebbe passata una fonte “vicina alla Famiglia Reale” (formula che vuol dire tutto e niente) al magazine britannico In Touch. Quanto racconteremo va dunque preso con le pinze: non ci sono conferme ufficiali o ufficiose. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando:

“Il Re è crollato, Carlo è in preda al panico per ciò che lo aspetta nel suo ruolo di Sovrano”. Non solo: secondo la moglie Camilla il nuovo ruolo sarebbe “troppo per lui”. Questo quanto la fonte di cui sopra ha raccontato a In Touch. Insomma, essere diventato Re a 73 anni avrebbe messo il figlio primogenito di Elisabetta II in grossa difficoltà: lo stress sarebbe troppo e lui non ce la farebbe già più.

A peggiorare la situazione anche un non meglio precisato problema cardiaco, che non dovrebbe poi così sorprendere in un uomo che certo giovanissimo non è. Sempre secondo questa fonte William e Kate sarebbero preoccupati perché nella corte regnerebbe “il caos”. Sarà vero? Solo il tempo ce lo dirà.

(foto Getty Images)