Meghan Markle elogia la Regina Elisabetta. Ma c'è chi pensa a un secondo fine

Elisabetta II “è stata l'esempio più fulgido di leadership al femminile”. A dirlo non è stata Kate Middleton, bensì Meghan Markle, nella sua prima intervista dopo la morte della Sovrana britannica.

La Duchessa del Sussex ha usato parole piene di ammirazione per la Regina, che, nel caso fossero state pronunciate dalla Principessa del Galles, sarebbero parse subito naturali e sincere… pronunciate da Meghan, forse, un po’ meno.

La moglie di Harry, intervistata dal celebre magazine Variety, che le ha dedicato la copertina, ha dichiarato: “Provo una profonda gratitudine per aver potuto trascorrere del tempo con Elisabetta II e conoscerla. Ho riflettuto sul primo impegno ufficiale con lei, su quanto sia stato speciale (era il 2018, ndr). Mi sento fortunata e continuo ad essere orgogliosa di aver avuto un bel rapporto con la matriarca della famiglia”.

Un bel rapporto? I dissidi con la Famiglia Reale sono arcinoti e ora che, con Carlo III sul trono, gli equilibri sono cambiati, l’impressione è che i Sussex stiano lavorando per riavvicinarsi davvero a Casa Windsor.

La Duchessa ha confessato che nei giorni del lutto la situazione per il principe Harry non è stata facilissima, proprio per via dei rapporti ancora tesi con il padre Carlo e il fratello William. “Ma lui è un inguaribile ottimista”, ha aggiunto. Anche lei. Sulla copertina del settimanale statunitense Meghan Markle appare (molto) sorridente, il viso circondato da una luce quasi soprannaturale, che sembra emanare lei stessa, e il titolo è nientepopodimeno che: “The Meghan Moment”.

Intanto, per ammorbidire animi e rinsaldare i rapporti, proprio questa intervista, che sarebbe dovuta uscire il 14 settembre, è stata posticipata in segno di rispetto alla sovrana defunta. In stand-by, invece, l’uscita dell'autobiografia del Principe… anzi, non è detto che uscirà, “per non compromettere una riconciliazione”, ha assicurato la biografa reale Tina Brown.

Infine, è stata posticipata al 2023 (ma, anche in questo caso, si vedrà) l'attesissima docuserie sul Principe Harry e Meghan Markle. La causa sarebbe una controversia tra l’azienda produttrice statunitense e la coppia che avrebbe chiesto di eliminare dal programma una serie di commenti critici nei confronti di Re Carlo III, della consorte Camilla, del Principe William e di Kate Middleton.

