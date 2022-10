Regina Elisabetta: il suo photobombing è il migliore di sempre

L'inaspettato photobombing della Regina Elisabetta in Scozia, ai Giochi del Commonwealth del 2014, secondo autorevoli commentatori è stato "il migliore di tutti i tempi".

Era il pomeriggio del 24 luglio: la Regina (che indossava un tailleur color latte e menta) scendeva dagli spalti del Celtic Park di Glasgow, per essere più vicina agli atleti. Quando si era trovata a passare dietro a due di loro, alle prese con un selfie, si era fermata per essere ripresa.

Incredule, le due hockeyste australiane Jayde Taylor e Brooke Peris se ne erano accorte, favorendo l'inquadratura. La Sovrana aveva sorriso, aspettando lo scatto.

La Taylor postò la foto su Twitter, totalizzando 11.000 condivisioni in 24 ore. Il post venne ripreso dalle più famose testate del mondo (compreso il Times) e segnalato dalla BBB e da famosi programmi tv, come Good Morning America. Taylor ha poi ripostato la foto su Instagram (con l'hashtag #onceinalifetime) e in occasione del Platinum Jubilee della Regina ne ha autorizzato la pubblicazione sul libro ufficiale, che celebrava i momenti migliori dei 70 anni di regno.

(Foto Getty Images)