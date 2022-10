Camilla posa con migliaia di orsetti Paddington in omaggio alla Regina Elisabetta: la foto

L'orsetto Paddington era diventato co-protagonista di un memorabile video in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta.

Nel video, realizzato dalla BBC, il personaggio (creato da Michael Bond e amatissimo dai bambini) era seduto con Sua Maestà per il consueto tè e offriva alla sovrana uno dei suoi famosi sandwich alla marmellata. Elisabetta rifiutava gentilmente, svelando al suo ospite che nascondeva anche lei uno spuntino nella sua inseparabile borsetta.

Proprio per rendere omaggio alla Regina, quando si è spenta a 96 anni, i sudditi hanno letteralmente inondato le aree antistanti le residenze reali di Londra e Windsor con vari pupazzi di Paddington. Ora oltre mille esemplari di questi peluche saranno donati all'associazione di beneficenza per bambini Barnardo's, di cui Elisabetta II è stata patrona fino al 2016, quando le è succeduta la nuora Camilla, allora Duchessa di Cornovaglia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BBC News (@bbcnews)

L'annuncio è stato dato direttamente da Buckingham Palace in una nota, insieme alla foto ufficiale della Regina Consorte, circondata dai doni dei sudditi, a Clarence House. L'immagine, fanno sapere da Palazzo, è stata scattata il 13 ottobre, in occasione del 64° anniversario della pubblicazione del primo libro dell'orso Paddington, vero e proprio must della letteratura inglese per i più piccini. "Promettiamo di prenderci cura di questi orsi che saranno molto amati e porteranno gioia ai bambini che aiutiamo", ha detto Lynn Perry, responsabile dell'associazione.

(Foto Getty Images)