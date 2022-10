Re Carlo vende i cavalli della Regina Elisabetta

Per non pesare sulle casse di Buckingham Palace, Re Carlo III, dopo aver sforbiciato il numero di Royal ammessi a corte, ha deciso di vendere parte degli amati cavalli della Regina Elisabetta. Saranno messi all'asta entro un mese.

Si tratta di dodici dei 60 esemplari della scuderia ereditati da sua madre. Una mossa a sorpresa che il mondo dell'ippica non si aspettava. A riportarlo è il Sunday Mail. Ma i costi sono troppo elevati. Tra questi cavalli c'è anche il purosangue Love Affairs, l'ultimo campione che due giorni prima della scomparsa della Sovrana ha vinto a Goodwood.

Una fonte vicina agli ambienti delle corse ha rivelato che grande interesse all'asta si sta già registrando da parte di scuderie del Golfo, "particolarmente interessate ad acquisire e rivendicare un collegamento con Elisabetta II". Il Mail riporta invece che il neo Re ridurrà di certo il numero di cavalli, ma il legame tra la famiglia e l'industria delle corse di cavalli continuerà.

Il desiderio è di proseguire con le tradizioni e le connessioni con Royal Ascot, ma in misura minore di quanto faceva la Regina, grande appassionata delle corse. Una monarchia più snella è quello che desidera Carlo III per essere più vicino ai sudditi alle prese con un periodo di grande austerità. E per arrivare al compimento del suo piano di spending review non si fermerà qui. Il Re starebbe esaminando anche un taglio alle collezioni d'arte e di gioielli di proprietà della Corona. Lusso e grandi ricchezze saranno bandite dai Palazzi Reali.

(Foto Getty Images)