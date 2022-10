Sarah Ferguson rivela come stanno i corgi della Regina: le foto

Sarah Ferguson ha pubblicato alcune che la ritraggono con i corgi della Regina Elisabetta, Muick e Sandy. Dopo la scomparsa della Sovrana, i due corgi erano stati affidati al Principe Andrea e alla sua famiglia. A donarli alla Regina erano stati infatti il Principe e le sue figlie, Eugenia e Beatrice, che avevano promesso di prendersene cura una volta che Elisabetta fosse venuta a mancare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Ferguson (@sarahferguson15)

La Regina infatti aveva deciso di non desiderare più corgi sette anni fa, per evitare che restassero soli dopo la sua morte. Ma il Principe Andrea e le figlie non avevano resistito e avevano donato alla Sovrana Muick e Sandy.

I due corgi desso, dopo un periodo di malinconia, subito dopo la scomparsa della regina, sono tornati a giocare, come dimostrano le foto postate da Sarah Ferguson.

La Regina Elisabetta ha posseduto oltre 30 corgi, che discendevano dalla prima, Susan ricevuta in dono dal padre, Re Giorgio VI.

(foto Getty Images)