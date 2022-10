La Principessa Charlene regina di stile e di sorrisi

Buone notizie dal Principato di Monaco. La Principessa Charlene è tornata in piena salute e ha ripreso gli impegni ufficiali.

Il momento buio attraversato dalla consorte del Principe Alberto II aveva destato preoccupazione: la grave infezione che l'aveva colpita mentre era in Sudafrica, le cure, la lunghissima convalescenza. Finalmente, pochi mesi fa, il lieto ritorno a casa, in famiglia.

Adesso, la Principessa Charlene ha assistito agli eventi della Paris Fahion Week. E' tornata dopo 4 anni, per applaudire le collezioni primavera-estate 2023. In particolare, la principessa ha assistito alle sfilate di Akris e Louis Vuitton: sfoggiando un look impeccabile. E, finalmente, un sorriso sereno.

(Foto Getty Images)