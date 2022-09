Ecco quello che Kate Middleton da oggi non potrà più fare

Basta selfie per Kate Middleton. Sono aumentati i divieti nel nuovo protocollo da Principessa (del Galles) quale è diventata dopo la dipartita della Regina Elisabetta II.

Per la futura Regina consorte e il Principe William dovranno sempre apparire meno del nuovo Re, Carlo III. Quindi, niente selfie sui social network.

Addio a completi dai colori sgargianti. Kate non potrà indossare gonne, vestiti o pantaloncini troppo corti, nemmeno in estate, poiché tutti gli indumenti dovranno essere sotto il ginocchio e le gambe non potranno essere nude, ma solo coperte con collant neutri o neri.

Anche lo smalto rosso diventerà solo un ricordo: consentite unghie low profile con smalti nude, salmone o beige.

Niente effusioni in pubblico: i nuovi Principi del Galles dovranno resistere a baci, abbracci e carezze davanti ad altre persone.

Vietatissimi gli autografi, ma questo non perché accontentare un fan sia un vezzo biasimevole, bensì per impedire che la firma possa essere falsificata da qualche truffatore.

Siamo sicuri che Kate non avrà alcun problema a rispettare anche queste nuove regole reali!

(Foto Getty Images)