La protesta del guidatore a cui ritirano la patente: devo organizzare l'incoronazione di Re Carlo!

Il Duca di Norfolk, Edward Fitzalan-Howard, ha trascorso gli ultimi vent'anni a organizzare i funerali della Regina Elisabetta II. Adesso che si sono celebrati è pronto ad occuparsi dell'incoronazione di Re Carlo III, ma ha un problema piuttosto grave, a suo dire. Il tribunale di Londra gli ha ritirato la patente per sei mesi, perché pizzicato alla guida della sua potente auto mentre era al telefono con la moglie e passava con il semaforo rosso.

Il fatto risale allo scorso 7 aprile e in questi giorni i giudici si sono pronunciati. Per il Conte Maresciallo d'Inghilterra niente sconti. Anzi la massima pena. Già nel 2018 Edward Fitzalan-Howard aveva nove punti di penalità, per aver superato due volte i limiti di velocità. Con l'ultima infrazione è arrivato a 12 punti in meno con il conseguente divieto di circolazione.

I Norfolk organizzano funerali, incoronazioni e anche l'apertura del Parlamento dal 1672. La famiglia molto influente ha da sempre legami con la Royal Family. Solo un esempio: il terzo duca di Norfolk era zio di Anna Bolena e Catherine Howard, entrambe divenute mogli di Enrico VIII.

Il Duca Edward Fitzalan-Howard ha provato a spiegare che ha bisogno della patente perché avrebbe altrimenti "difficoltà straordinarie" nell'organizzare il prossimo evento reale, ammettendo pure di avere i mezzi per assumere un autista, ma che è praticamente impossibile avere abbastanza uomini da consentirgli di portare a termine questo compito così delicato. Ma i giudici hanno tirato dritto: "i disagi tanto evocati non sono così eccezionali". Punto e a capo. Il Duca 65enne, che ha un patrimonio stimato in 100 milioni di sterline, deve mettersi il cuore in pace, non avrà indietro la sua patente. Almeno per i prossimi sei mesi.

