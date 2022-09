Il Principino George si difende dai bulli

"Stai attento, perché non sai chi sono io", la frase minacciosa è uscita dalla bocca del Principino George di Galles, 9 anni, che, stufo di essere preso di mira dai compagni di scuola si è difeso, ricorrendo a un metodo molto spiccio, quello di ricordare a chi aveva di fronte che lui appartiene al rango "reale".

"Mio padre sarà il Re, quindi è meglio che tu stia attento": sono queste le parole che il primogenito di William e Kate avrebbe pronunciato, secondo quanto scrive Katie Nicholl, nel suo ultimo libro "The New Royal". Parole che dicono molto sul ruolo che un giorno George sarà chiamato a ricoprire, fatto di decisione oltre che un grande senso del dovere e del quale sono stati investiti prima la bisnonna, la Regina Elisabetta, poi suo nonno Re Carlo III e ora suo padre.

I figli di William e Kate Middleton, del resto, sono perfettamente consapevoli di essere dei privilegiati, nonostante la vita normale che mamma e papà hanno sempre sognato per loro e per il fratello minore Louis. "Stanno crescendo i loro figli, in particolare il Principe George, con la consapevolezza di chi è e del ruolo che erediterà, ma sono desiderosi di non appesantirli con il senso del dovere. George capisce che un giorno sarà Re e, per difesa, lo ha ricordato ai suoi coetanei", ha scritto l'autrice.

Solo a marzo era emerso qualche episodio di bullismo, in un altro istituto: i compagni di classe avevano escluso George a causa del suo retaggio. Lo evitavan, perché pensavano che ricevesse un trattamento speciale dagli insegnanti e da tutta la scuola. Altri avrebbero provato a sabotare la sua partecipazione alla recita di Natale. Un altro episodio riguarderebbe una gita in campeggio, dove sarebbe stato incolpato di un "furto di dolcetti". Il vaso, dunque, per George era colmo. Da qui, la royal baby minaccia.

(Foto Getty Images)