Meghan e Harry: arriva il libro scandalo

Harry e Meghan sono nuovamente nell'occhio del ciclone. Questa volta si tratta dell'imminente uscita di un libro scandalo, che li descrive in maniera nient'affatto positiva.

Il volume, scritto dal giornalista del Times Valentine Low, si intitola "Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown" ed è in arrivo a ottobre.

Il libro raccoglie testimonianze inedite del personale di Buckingham Palace, che parla di Meghan e Harry come di personaggi "capricciosi e impossibili come adolescenti".

A essere particolarmente in cattiva luce è Meghan: il libro rivela come la Markle volesse essere pagata per partecipare agli eventi ufficiali e ripetesse spesso "Non posso credere di non essere pagata per questo".

Inoltre, Meghan, dal modo di fare costantemente altezzoso, si sarebbe comportata in modo oppressivo nei confronti di Samantha Cohen, che era stata assistente segretaria privata della Regina ed era poi diventata la segretaria privata della coppia. Meghan pare la criticasse su tutto. Lo staff di corte ha affermato: "Erano semplicemente impossibili e l'hanno spinta sull'orlo di una crisi".

Il libro rivela anche un altro dettaglio: pare che, prima di conoscere Meghan, il Principe Harry temesse di aver perso ogni importanza, a Corte, perché ad aver maggior prestigio era il nipotino George, figlio del Principe William e futuro erede al trono.

(foto Getty Images)