Il concerto in memoria della Principessa Grace di Monaco

Il 14 settembre 1982 Grace Kelly ci lasciava in un grave incidente automobilistico.

A 40 anni dalla scomparsa, per celebrare l'indimenticabile Principessa icona di eleganza, si è tenuto il concerto Omaggio all'Auditorium Rainier III eseguito dall'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo sotto la Presidenza della figlia, la Principessa Caroline di Hannover.

Il Tributo alla Principessa Grace, è stato diretto da David Brophy, al violino solisti Frankie Gavin e Ciara O’Brien.

Ad onorare l'ascendenza della Principessa, ha partecipato il gruppo di musica tradizionale irlandese De Dannan che per l'occasione ha suonato per la prima volta la composizione “Princess Grace Symphonic Suite”.

Il grande concerto è stato un simbolo per celebrare non solo una Principessa molto amata da tutti e una mamma adorata dai suoi figli ma anche una grande diva di Hollywood che ancora ad oggi è apprezzata e ricordata in tutto il mondo.

(Foto Getty Images)