Regina Elisabetta: ecco che fine faranno i suoi corgi

La Regina Elisabetta aveva quattro cagnolini di razza varia, li portava con sé in ogni residenza Royal e, si trovavano tutti a Balmoral al momento della sua scomparsa: il dorgi Candy (un misto tra corgi e Dachshund), due corgi Pembroke Welsh giovanissimi che portano i nomi di Muick e Sandy, e la cocker spaniel Lissy, arrivata nel gennaio di quest’anno. Lei li amava moltissimo, per il loro carattere vivace.

Tutto era iniziato da Susan, un cucciolo di corgi Pembroke Welsh ricevuto in regalo dal padre Giorgio VI, nel 1944, in occasione del 18esimo compleanno di Elisabetta. La regina si affezionò talmente tanto al suo amico quattro zampe, da portarselo dietro persino per la sua luna di miele con Filippo, tre anni dopo. Nel corso della sua vita, la sovrana ha posseduto molti altri corgi, allevandoli a Windsor. Il più famoso è sicuramente Willow, ultimo discendente di Susan e apparso accanto alla Regina e a Daniel Craig nello sketch realizzato per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Londra del 2012.

Sebbene non sempre di buon carattere (alcuni esemplari hanno "democraticamente" morso nobili e collaboratori senza far distinzione), i corgi della Regina hanno vissuto vite davvero sontuose: nutriti a coniglio e manzo freschi cucinati per loro da uno chef gourmet, avevano due lacché dedicati e un'intera sala - la corgis' room - a disposizione dentro Buckingham Palace, dove dormivano in ceste di vimini con lenzuolini rinfrescati ogni giorno.

Forse anche per questo, i suoi corgi non erano e non sono apprezzati da tutti, a corte. Il Principe Harry ha ammesso di non sopportarli: "Non fanno altro che abbaiare non appena mi vedono!". Ed Eugenia di York: "Corrono per i corridoi di Windsor e finiscono sempre tra i piedi". Lamentele fatte, però, con il sorriso: infatti, i Welsh corgi della Regina hanno subito trovato un’altra sistemazione nella Royal Family. A prendersene cura insieme alle figlie Beatrice ed Eugenia sarà, infatti, il terzogenito di Sua Maestà, Andrea. Era stato proprio lui a regalarli a Elisabetta. Lui, che vive con l’ex moglie Sarah Ferguson nella Royal Lodge, una dimora a pochi chilometri dal castello di Windsor, li ha subito accolti. Gli altri due, invece, sono andati dalla Principessa Anna, che vive nella tenuta di Gatcombe Park, nel centro dell’Inghilterra, e, anche lei, in passato ha allevato corgi.

