Kate Middleton accompagna i figli George, Charlotte e Louis a scuola

Primo giorno di scuola per i figli di Kate Middleton e del Principe William. I piccoli George, Charlotte e Louis quest'anno hanno cambiato scuola, perché la famiglia si è trasferita da Londra a Windsor.

Così, i Principini hanno varcato per la prima volta la soglia della loro nuova scuola, la Lambrook School, un esclusivo istituto privato nel Berkshire (la retta è di 30.000 euro l'anno). Ad accoglierli, il preside Jonathan Perry.

Embed from Getty Images

Anche in questa scuola George, Charlotte e Louis non avranno privilegi speciali, non saranno chiamati Altezze Reali e saranno trattati come ogni altro studente, secondo i desideri di mamma Kate e papà William.

Joe Littlee, del magazine Majesty, ha scritto: "Logisticamente, avere tutti e tre i bambini nella stessa scuola è perfetto, in quanto significa che ci sarà un unico tragitto da fare al mattino". Ad accompagnarli sarà sempre, salvo impegni ufficiali, papà William, perché, come ha riferito il magazine Sun "Finché i suoi figli sono piccoli, la priorità del principe è essere soprattutto un padre".

(foto Getty Images)