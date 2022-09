La Principessa Charlene accompagna i figli il primo giorno di scuola

La campanella è suonata inesorabile anche per loro. Con la divisa d’ordinanza, pantaloni blu, polo rossa con lo stemma della scuola e cartella sulle spalle, i principini Jacques e Gabriella di Monaco si sono presentati puntuali all’istituto cattolico François d’Assise, il 5 settembre, accompagnati dagli illustri genitori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palais Princier de Monaco (@palaisprincierdemonaco)

Quest'anno mamma Charlène, ha potuto finalmente partecipare all'evento, reduce dal lungo periodo di convalescenza a causa dei suoi problemi di salute. Lo scorso anno, infatti, in questo periodo, la principessa era ancora in Sudafrica, bloccata da quella infezione che per molti mesi l’ha tenuta lontana da casa.

I gemelli ora frequentano la terza elementare, dopo aver seguito una classe che unisce gli insegnamenti di prima e seconda. Nel 2021, come molti loro coetanei, sono stati costretti a interrompere le lezioni in presenza e, lo scorso novembre, hanno continuato gli studi a palazzo Grimaldi, con altri quattro compagni e qualche insegnante. Charlène, in abito rosa, Alberto e i bambini non si sono così sottratti ai fotografi e hanno posato davanti all’istituto. E' poi arrivato un annuncio sul profilo ufficiale Instagram della casa reale: "ricomincia la scuola per il Principe ereditario Jacques e la Principessa Gabriella". Un altro segno della ritrovata normalità e il sorriso accennato da Charlène in occasione dei suoi ultimi eventi pubblici ne è conferma. La Principessa in una recente intervista ha ribadito quanto la sua vita quotidiana sia concentrata sui figli.

(foto Getty Images)