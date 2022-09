La principessa Charlene saluta l'estate con il tradizionale picnic

Festa di fine estate nel Principato di Monaco. Il principe Alberto II e la moglie Charlène Wittstock hanno preso parte al cosiddetto Cavagnëtu, tradotto "il cestino", tradizionale picnic monegasco dove si balla con i costumi tradizionali e si gustano i cibi tipici del Principato.

Per l'occasione l'intera famiglia è apparsa insieme, spensierata e felice. La coppia reale accompagnata dai gemellini Jacques e Gabriella, nati 7 anni fa, più unita che mai.

L'evento molto popolare nella Rocca non si svolgeva dal 2020 a causa della pandemia. "È proprio divertente, uno dei momenti migliori dell'anno", ha raccontato al magazine People il Principe. "La messa che lo apre è un po' formale, ma poi si trasforma in un vero picnic". Come spesso accade, a rubare la scena ai genitori hanno pensato i piccoli indossando outfit coordinati nelle tonalità dell'azzurro.

