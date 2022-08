Meghan Markle e quelle parole shock nella nuova intervista

Meghan Markle ha parlato liberamente (non che prima in realtà non lo avesse mai fatto) n una lunga intervista concessa la magazine The Cut, che le ha anche dedicato la copertina.

Meghan ha raccontato alla giornalista Allison P. Davis che "Quando i media hanno plasmato la tua storia come vogliono, è bello poterla raccontare in prima persona" e ha ribadito di voler essere una mamma “normale”, che si occupa dei figli senza essere inseguita in ogni occasione dai paparazzi.

Ma le occasioni di polemica come sempre non mancano. In primo luogo, perché nuovamente Meghan ha parlato di atteggiamenti razzisti di non specificati componenti della Royal Family, che la stavano quasi spingendo al suicidio. Ha poi ricordato come non volesse consegnare le foto del primo figlio, il piccolo Archie, alla struttura che si occupa di diffondere le immagini della Regina Elisabetta e dei suoi eredi diretti: "Perché avrei dovuto dare alle persone che chiamavano i miei figli con quell'aggettivo che inizia con la n (nero, n.d.r.) prima di condividerla con le persone che amavano i miei bambini?".

Meghan ha anche affermato che il Principe Harry, dopo il loro trasferimento negli Stati Uniti, ha ormai perso il padre, Carlo. E ha aggiunto che il Principe Carlo non risponde alle telefonate del figlio. "Harry mi detto di aver perso suo padre, in quel periodo (quando hanno lasciato il ruolo di working royal, n.d.r.)".

Non si ancora come abbia reagito all'intervista la Royal Family. Ha invece commentato il corrispondente reale del Daily Express, Richard Palmer, che ha tweettato come "Harry e Meghan non abbiano imparato ancora nessuna lezione" dalla loro esperienza.

