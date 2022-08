Meghan Markle e il Principe Harry allargano la famiglia. La coppia ha infatti adottato un nuovo cane, un beagle, salvato da un laboratorio dove venivano effettuati test sugli animali.

Si tratta di una cagnolina anziana, 7 anni, chiamata Momma Mia. Era tenuta insieme ad altri 4000 beagle in un centro di ricerca chiuso dalle autorità per ripetuti maltrattamenti agli animali. Qui in sei mesi erano morti più di 300 cuccioli e i beagle superstiti erano malnutriti e stipati in gabbie sporche.

Meghan aveva telefonato al responsabile della sicurezza dei beagle una volta salvati dal laboratorio, l'avvocatessa per i diritti degli animali Shannon Keith. Shannon non capì che si trattava di Meghan Markle (pensava si trattasse dell'attrice Megan Fox): lo comprese soltanto quando i Duchi del Sussex arrivarono in incognito a prelevare la cagnolina.

Meghan ha scelto appositamente un cane adulto, sapendo che tutti vogliono adottare i cuccioli e per i cani maturi è difficile trovare una casa. La Duchessa possiede già un altro beagle salvato da un laboratorio di ricerca, Guy, e una labrador.

(Foto Getty Images)