Lady Diana affrontò un giorno Camilla e la avvisò: renderò la tua vita un inferno

Che Lady Diana fosse a conoscenza della relazione tra il Principe Carlo e Camilla Parker Bowles è naturalmente ben noto. Ma che la Principessa avesse affrontato la rivale era una notizia finora poco nota.

A rivelarlo adesso sono state alcune registrazioni eseguite dal suo voice coach, Peter Settelen. Tra il 1992 e il 1993 la Principessa volle infatti seguire delle lezioni di dizione, pagate 50 sterline l’ora.

Settelen chiese a Lady Diana di parlare di qualunque argomento volesse, così la Principessa iniziò a ricordare i momenti più tristi della sua vita. Raccontò dell'infanzia infelice (i genitori "non mi hanno mai detto che mi volevano bene"), della madre fuggita con un altro, delle nuove nozze del padre con Raine McQuorcodale. Una donna che Diana detestava al punto da spingerla giù dalle scale: "L’avrei strozzata. Creava un tale dolore. Le dissi tutto in faccia: ti abbiamo sempre odiata, hai rovinato la vita della nostra famiglia".

E Lady Diana parla anche della relazione tra il marito e Camilla. La Principessa aveva rinfacciato più volte al principe Carlo la sua relazione con la donna, ma Carlo le aveva risposto: "Mi rifiuto di essere l’unico Principe del Galles senza un’amante". Diana racconta anche di quando si decise ad affrontare Camilla, recandosi alla festa di compleanno della sorella di lei. Decisione che stupì profondamente Carlo, dal momento che al party ci sarebbero stati solo amici della Parker Bowles. Diana ha raccontato nelle registrazioni: "Lei mi terrorizzava. Però mi sono avvicinata, l’ho guardata negli occhi e le ho detto: 'Camilla, so tutto quello che sta succedendo tra te e Charles. Non trattarmi come un’idiota'. E lei: 'Oh va bene, non è un melodramma, hai tutti gli uomini ai tuoi piedi, due adorabili ragazzini, di cosa hai bisogno di più?'. Le ho risposto: 'Voglio mio marito. Mi spiace, vi sto tra i piedi e per voi due sarà un inferno'". Tornata a casa, Diana scoppiò in lacrime "come non mai... Erano lacrime di rabbia. Sette anni di rabbia. Ma la mattina dopo capii che dentro di me era avvenuto un enorme cambiamento".

