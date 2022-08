Charlotte Casiraghi: la bellissima foto sullo yacht dell'indimenticabile papà Stefano

Charlotte Casiraghi ha trascorso un'estate serena. Dopo essere apparsa con il marito Dimitri Rassam all'evento per eccellenza del Principato, il Ballo della Rosa, la figlia della Principessa Carolina non ha dimenticato certo le sue passioni: la lettura e la filosofia. Infatti, ha suggerito alcuni ottimi consigli di libri per l'estate.

Charlotte è anche stata protagonista della pre-campagna Chanel (di cui è ambassador) per la collezione Autunno/Inverno 2022/23. Una campagna poetica, ispirata al sogno e alla contemplazione, ambientata sulle rive di quel Mediterraneo a Charlotte tanto familiare.

Ma, tra gli impegni, Charlotte si è anche concessa una serena vacanza a bordo dello yacht di famiglia, il Pacha III, cui è lageta una storia carica di affetto, ricordi e tristezza. L'imbarcazione era stata donata alla Principessa Carlona dal suo amato marito, Stefano Casiraghi, nel 1989 ed è battezzata con le iniziali dei nomi dei loro figli, Pierre, Andrea e Charlotte. Ancora oggi la famiglia ama riunirsi a bordo di questo yacht per trascorrere le vacanze.

