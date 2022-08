Kate Middleton: i buffi soprannomi per il Principe William

Anche i Reali amano chiamarsi con i soprannomi. Se è ben noto quello della Regina Elisabetta (Lilibet, diventato anche il nome della figlia di Meghan Markle e del Principe Harry), ecco rivelati quelli degli altri componenti della Famiglia Reale.

Il Principe Carlo e Camilla Parker-Bowles amano chiamarsi nell'intimità Fred e Gladys (a rivelarlo, la serie tv "The Crown").

Kate Middleton ha invece scelto soprannomi buffi per il Principe William. Per il magazine Mirror, la Duchessa chiamerebbe il consorte “Big Willy” fin dai tempi in cui la coppia si conobbe al college in Scozia, la St Andrew University di Edimburgo. Ultimamente, Kate avrebbe soprannominato William anche “baldy” (“pelatino”, con evidente allusione alla vistosa e irrefrenabile perdita di capelli del marito).

Il Principe William da parte sua chiama Kate “DoD” (Duchess of Dolittle, cioè “duchessa di pigrizia”) e “Babykins” (“piccolina”).

Lady Diana chiamava invece il giovane William "Wombat" (cioè vombato, un marsupiale australiano) dopo il viaggio reale in Australia.

George, Charlotte e Louis chiamano il Principe William “Pops”. E anche Charlotte ha i suoi soprannomi: “Mignonette” (in francese, “minuta e delicata”) e “Lottie”.

