Regina Elisabetta: ecco come trascorre le sue vacanze

Anche i Reali vanno in vacanza e alla regola non sfugge la Regina Elisabetta, 96 anni, che come di consueto trascorre il periodo estivo nella sua residenza scozzese di Balmoral.

Ma come trascorre le giornate di relax? E' intanto bene precisare che la Regina non smette mai di occuparsi degli affari di stato e ogni mattina con i suoi assistenti si occupa delle comunicazioni in arrivo dal Governo e dal Primo Ministro.

Dati i suoi recenti acciacchi, che le impediscono di camminare speditamente, la Sovrana ha dovuto rinunciare alle lunghe passeggiate accompagnata dagli amati corgi nei boschi che circondano la sua dimora. E anche la pesca, passatempo al quale si dedicava con il Principe Filippo, è ormai solo un ricordo. Inoltre, il castello di Balmoral e il Craigowan Cottage, la villetta adiacente dove la Regina Elisabetta ama soggiornare, sono stati attrezzati con ascensori e corrimano.

La Regina Elisabetta dà inizio alla sua giornata con una colazione in stile scozzese a base di aringhe affumicate. Dopo il lavoro, riceve gli amici o i notabili del luogo. A pranzo, sono in arrivo i parenti. Spesso il tradizionale tè delle cinque è in veste di picnic all'aperto, con tanto di tramezzini al salmone e biscotti al burro shortbread. Per la cena, la Sovrana non è mai sola: se non sono presenti i parenti, siedono al tavolo i collaboratori, soprattutto Angela Kelly, che si occupa del suo guardaroba.

Un tempo, la Regina Elisabetta amava molto anche danzare i balli tradizionali scozzesi. A Balmoral si organizzava infatti il Ghillie’s Ball, evento per il vicinato e la servitù, e la Regina danzava entusiasta con la sorella Margaret e la Regina Madre.

(Foto Getty Images)