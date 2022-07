Il Principe George compie 9 anni: ecco la nuova foro scattata da mamma Kate

La Royal Family festeggia il compleanno del Principino George di Cambridge che compie 9 anni.

Per celebrare questo avvenimento sull'account Instagram ufficiale del Principe William e di Kate Middleton è stata postata, come accade ormai da un po' di tempo, una nuova foto del primogenito della coppia tanto amata dagli inglesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Lo scatto è stato realizzato da mamma Kate; sullo sfondo si vede il mare e potrebbe trattarsi del litorale del Norfolk, vicino alla residenza di campagna di Anmer Hall. George è spensierato e allegro, lontano dalle pose formali a cui è costretto durante gli eventi mondani della casa reale. Le sue ultime espressioni annoiate durante i festeggiamenti del Giubileo di platino della regina Elisabetta hanno fatto il giro del web. Adesso però può godersi le vacanze e il suo party per le nove primavere.

Da settembre poi per George ci sarà il cambio della scuola, insieme alla sorellina Charlotte dovrebbe lasciare la Thomas's Battersea di Londra per una scuola nel Berkishire, dove William e Kate hanno intenzione di trasferirsi per stare vicini alla Sovrana Elisabetta II.

(foto Getty Images)