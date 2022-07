La Principessa Charlene rivoluziona la tradizione per la visita dal Papa

La Principessa Charlene si è recata in visita con il Principe Alberto in Vaticano, per un incontro con Papa Francesco.

Si tratta della nuova apparizione pubblica in pochi giorni della Principessa, che ha già preso parte al Gala della Croce Rossa. Segno che Charlene è davvero tornata in salute, per la gioia della famiglia, dei monegaschi e di tutti i suoi ammiratori nel mondo.

L'abbigliamento scelto per far visita al Pontefice, a detta degli osservatori più acuti, segnala anche il suo mix originale di tradizione e innovazione.

La Principessa Charlene ha infatti indossato un abito nero (dello stilista sudafricano Terrence Bray) caratterizzato da una scollatura che scopriva parte delle spalle e della schiena. Inoltre, anche se Charlene fa parte delle sette Reali (Letizia di Spagna, Mathilde del Belgio, Sofia di Spagna, Paola del Belgio, Maria Teresa di Lussemburgo, Marina di Savoia e appunto Charlene) che in visita al Pontefice possono vestire di bianco (in quanto reali cattoliche) e non di nero, la Principessa ha preferito optare per il colore più scuro.

Non mancavano naturalmente il velo sul capo e un bellissimo rosario con croce: insomma, il modo ideale per unire tradizione e un pizzico in più di personalità. Nel pieno rispetto dell'etichetta.

Intanto, alcuni fan hanno reso noto il gradito ringraziamento della Coppia Principesca a tutti quanti hanno fatto loro gli auguri per gli 11 anni di matrimonio. Il Principe Alberto e la Principessa Charlene di Monaco hanno inviato un biglietto di ringraziamento e una foto autografata:. "TT. SS. HH. Il Principe Alberto II e la Pprincipessa Charlene mi hanno chiesto di ringraziarvi sinceramente per i gentili auguri inviati in occasione del loro undicesimo anniversario di matrimonio; la vostra premura è stata molto apprezzata dalle Loro Altezze Reali".

