Kate Middleton, la partenza per le vacanze e il video irresistibile

Kate Middleton, il Principe William e i piccoli George, Charlotte e Louis (più il cane Orla) sono partiti per le vacanze.

Come per ogni famiglia, non mancano attimi di trambusto, valigie da trasportare ed entusiasmi dei più piccoli. Certo, i Royal viaggiano in elicottero, ma per il resto il tran tran vacanziero è quello che tutti conosciamo. Il papà porta le valigie pesanti, la mamma supervisiona le operazioni e i bambini si danno alla pazza gioia. Soprattutto Louis, 4 anni, è davvero incontenibile e la clip in cui dimostra tutto il suo entusiasmo è già un classico del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Royal Fashion Police (@royalfashionpolice)

Kate Middleton e fa miglia sono probabilmente diretti ad Anmer Hall, nel Norfolk, al loro amata casa di campagna, dono di nozze della Regina Elisabetta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TheCambridges&Sussex (@thecambridgessussex)

(foto Getty Images)