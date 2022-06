Il Principe William compie 40 anni e il messaggio più affettuoso è quello del padre Carlo: le foto

Il Principe William festeggia i suoi primi 40 anni (è nato infatti a Londra il 21 giugno 1982) e i festeggiamenti più affettuosi sono quelli del padre, il Principe Carlo. Che non ha la fama di essere sdolcinato, ma che ha voluto ricordare il primogenito (e futuro Re d'Inghilterra) con una serie di scatti davvero emozionanti, tratti dall'album di famiglia.

Il Principe William invece ha deciso di dedicare la foto Instagram nel giorno del suo compleanno all'ultimo impegni che lo ha visto a fianco dei meno fortunati. William si è impegnato infatti nei giorni scorsi a vendere per le strade il celebre magazine The Big Issue. Si tratta di una rivista scritta da giornalisti professionisti e venduta da persone senza fissa dimora, per dar loro un salario dignitoso e aiutare il loro recupero. The Big Issue è edito in 8 nazioni.

Il Principe William si è unito così ai senzatetto e ha venduto con loro il magazine.

Non mancheranno oggi gli auguri di Kate e della Regina Elisabetta. E ci si chiede come saranno quelli di Meghan e Harry.

