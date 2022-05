La Principessa Charlene raggiante tra il Principe Alberto e Patrick Dempsey

Al Gran Premio di Monaco la Principessa Charlène si è mostrata in gran forma e sorridente poco tempo dopo il suo rientro. Una foto la ritrae in posa col consorte, Alberto II, e con un fan speciale incontrato nei paddock: l’attore Patrick Dempsey, grande appassionato di motori.

Alla gara è accorsa tutta la famiglia Grimaldi, in uno sfoggio di stile ed eleganza, da Beatrice Borromeo a Charlotte Casiraghi. La Principessa ha salutato i piloti, come Vettel e Verstappen, imbattendosi nelle celebrità accorse all’evento. Tra loro appunto il dottore di "Grey’s Anatomy".

Nel giorno della gara, Jacques e Gabriella hanno accompagnato mamma e papà. “Concentrati per una grande vittoria”, scrive Charlène postando una foto dei gemelli. Per la prima volta, la Principessa ha parlato delle sue fragilità e della sua salute, sembrando sollevata. Raggiante anche sul podio, per la cerimonia di premiazione, sotto lo sguardo ammirato di Jacques e del Principe Alberto.

