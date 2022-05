Regina Elisabetta: 70 corgi per celebrare i suoi anni di regno

Tra i tanti festeggiamenti per il Giubileo di platino, uno sarà senz'altro davvero caro al cuore della Regina Elisabetta e riguarda gli amati corgi, i cani che da sempre sono la sua grande passione.

Per festeggiare infatti i 70 anni di regno della Sovrana, il 4 giugno a Balmoral, in Scozia, sono attesi 70 splendidi esemplari di corgi: uno per ogni anno di regno della Regina. I quattro zampe si raduneranno nel parto di fronte la residenza estiva di Sua Maestà. Gli esemplari appartengono alle rare razze di Pembroke Welsh e Cardigan Welsh corgi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Balmoral Castle & Estate (@balmoral_castle)

La Regina ricevette il primo corgi come regalo per i suoi 18 anni: si trattava di Susan, da cui discesero poi tutti gli altri corgi di Buckingham Palace, circa una trentina. Oggi la Sovrana ne ha due, oltre a un dorgi (incrocio tra corgi e bassotto) e una cocker spaniel. Una curiosità: a differenza della Regina Elisabetta, il Principe Filippo non amava particolarmente i corgi...

(Foto Getty Images)