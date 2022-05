La Regina Elisabetta come non si è mai vista: la clip

Alla vigilia delle celebrazioni per il Giubileo di Platino la BBC trasmetterà un documentario che mostrerà la Regina Elisabetta come non l’abbiamo mai vista. “Elizabeth: The Unseen Queen”, 75 minuti di filmati inediti davvero straordinari, che immortalano la sovrana con la famiglia e i suoi corgi, dagli anni dell’infanzia fino alla sua Incoronazione nel 1953.

In effetti, non è facile immaginare Elizabeth in versione Lilibet, come è sempre stata chiamata dai familiari più stretti: la vedremo neonata e in carrozzina, spinta dalla Regina Madre, e poi bambina, intenta a saltare la corda o a giocare a palla con il padre Giorgio VI e la sorella Margaret.

E poi meravigliosa quando ventenne posò con il principe Filippo, a Balmoral, nel 1946, e il loro fidanzamento non era ancora stato reso pubblico; e poi ancora giovane madre di Carlo e Anna.

E’ stata la stessa Regina, ora novantaseienne, a concedere l’uso dei filmati realizzati da vari membri della Royal Family, tra cui Filippo, duca di Edimburgo, e rimasti sinora nascosti negli archivi del British Film Institute. Gli autori del documentario hanno così potuto visionare centinaia di bobine di materiale.

I filmati sono corredati di stralci dei discorsi più famosi della Regina e c’è anche un intervento registrato per l’occasione, una decina di giorni fa. Quello che colpisce di più, forse, è il sorriso genuino della sovrana, la sua spensieratezza.

“Le fotografie scattate nel privato spesso rivelano il divertimento dietro la formalità. Tutte le famiglie hanno album o filmati che permettono di ricordare momenti preziosi, nel tempo sostituiti poi da immagini nuove e ricordi più recenti. Si spera sempre che le generazioni successive le trovino interessanti, rimanendo forse un po’ sorpresi del fatto che anche noi siamo stati giovani una volta”.

(foto Getty Images)