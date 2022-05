La Principessa Charlène indossa il suo sorriso più bello alla Monte Carlo Fashion Week

Charlène di Monaco è tornata: la Principessa ha ripreso a sorridere. Con la figlia Gabriella, 7 anni, è stata a un evento della Monte Carlo Fashion Week.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da مجلة سيدتي (@sayidatynet)

Madre e figlia hanno indossato due royal look degni del loro nome. Le ha vestite il designer sudafricano Terrence Bray, amico della Principessa. Per Charlène ha creato un abito monospalla color crema-avorio di seta e tulle, con un top di chiffon. Per la piccola Gabriella ha realizzato invece un pomposo abito monospalla di tulle dal pattern floreale, con una manica arricchita da balze. Anche i polsini del look di Charlène avevano un richiamo floreale. Il make up della principessa riprendeva i toni dell’abito.

Mamma e figlia sembrano essersi divertite molto. “I loved every moment preparing my Princess, for her first official event. We’re looking forward to a great evening at the fashion awards” ha scritto nella caption sul suo account Instagram. “Ho apprezzato ogni momento con la mia principessa per il suo primo evento. Non vediamo l’ora di vivere questa serata ai Fashion Awards”.

(foto Getty Images)