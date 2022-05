Eh sì: Kate ha tradito il Principe William

Regina di stile e di bellezza alla première londinese di "Top Gun: Maverick" tutti hanno avuto occhi solo per Kate Middleton, compreso Tom Cruise, il protagonista indiscusso del film.

La Duchessa di Cambridge, accompagnata dal Principe William, suo consorte da oltre dieci anni, ha sfilato sul red carpet con grande naturalezza ed eleganza affascinando non poco il divo hollywoodiano. Lei fasciata da abito nero e bianco a spalle scoperte, disegnato da Roland Mouret con pochette di Alexander McQueen e orecchini di diamanti di Robinson Pelham, ha letteralmente stregato i presenti, anche le centinaia di fan accorse in Leicester Square per la proiezione del film, e non sono sfuggite le gentilezze scambiate tra Tom e Kate.

Lo testimonia un video che ha fatto il giro del web. L'attore americano da vero gentiluomo ha aiutato la futura regina a fare le scale, lasciando William a guardare un po' in disparte, con un sorriso più imbarazzato che ironico. Ai Duchi poi è stato presentato il cast: c'erano Jennifer Connelly, Jon Hamm, Miles Teller. Anche in questo caso Cruise ha dimostrato grande complicità con la Duchessa Kate e i fotografi non si sono lasciati scappare il momento. Hanno colto l'attimo. Certo non era la prima volta che si incontravano, qualche settimana fa infatti lo stesso Tom Cruise aveva organizzato una proiezione in esclusiva per la coppia reale a Londra. Un' occasione che ha di certo avvicinato Cruise alla Royal Family e in particolare alla bellissima Middleton.

(Foto Getty Images)