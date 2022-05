Charlotte Casiraghi affascinante a Cannes: le foto più belle

Il Festival di Cannes ci ha regalato una delle rarissime apparizioni pubbliche di Charlotte Casiraghi e del marito Dimitri Rassam. La Reale di Monaco e il produttore cinematografico hanno sfilato sul red carpet in occasione del film "Brother & Sister", con Marion Cotillard.

Embed from Getty Images

La coppia, convolata a nozze nell’estate 2019 e con un figlio di 4 anni, ha scelto di ridurre al minimo gli impegni mondani e vive nella dimensione familiare che si è creata a due passi da Parigi, ai bordi di una delle più belle foreste d’Europa. Le foto raccontano due giovani felici e innamorati, che hanno scelto di vivere una vita lontano dai riflettori. Nel verde di Barbizon, la figlia della Principessa Carolina e di Stefano Casiraghi conduce con la sua famiglia un'esistenza riservata e piena di passioni come la musica e i cavalli. Anche se, di tanto in tanto, si concede qualche uscita pubblica. E quando succede, tutti i flash sono per lei e il consorte.

(foto Getty Images)