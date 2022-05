Questo video di Kate e William è davvero unico

Non è certo cosa semplice essere la coppia più in vista e più amata della Royal Family inglese come accade al Principe William e alla Duchessa Kate Middleton. C'è un protocollo reale da seguire quando si è in pubblico e loro lo sanno bene.

Non sono gradite, ad esempio, le dimostrazioni di affetto. Per questo sono stati educati sin da piccoli a comportarsi in maniera rigorosa. Ma di ritorno da uno degli impegni ufficiali, durante il viaggio dello scorso marzo alle Bahamas, i Duchi di Cambridge non hanno resistito alla tentazione di tenersi semplicemente mano nella mano, come una normale coppia. Niente di particolare dunque, se non fosse per il ruolo che hanno nella società.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cambridge Family fan page (@kate_william_family.ir)

A immortalare il momento un giovane utente di TikTok che, avvistati William e Kate, ospiti nel suo stesso hotel, non ci ha pensato due volte ed ha azionato il suo smartphone. Risultato? Un bel video da postare sul social network diventato subito virale.

Il Duca e la Duchessa si comportano con estrema naturalezza e con grande intesa, anche dopo oltre 10 anni di matrimonio. Sembrano dimenticarsi per un istante di chi sono e anche dell'imponente servizio di sicurezza. Almeno 35 le guardie del corpo al seguito del Principe William e di Kate. Un bel colpo per il TikToker Jimmy Rex che in pochi minuti ha fatto il pieno di like e cuoricini e soprattutto il giro del web. Con buona pace delle rigide regole reali.

(foto Getty Images)