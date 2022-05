Kate Middleton cerca un'assistente

Assistente reale cercasi! Kate Middleton non ce la fa a stare dietro ai numerosi impegni della Famiglia Reale. Pertanto la famiglia del Duca e della Duchessa di Cambridge ha pubblicato su LinkedIn un annuncio per un "Assistente personale dell'Assistente Segretario Privato" che lavori a Kensington Palace esclusivamente per Kate, per sostenere il suo lavoro ufficiale e di beneficenza.

Il candidato avrà il compito di fornire supporto amministrativo e operativo all'assistente del segretario privato della Duchessa. Tra i compiti da svolgere ci sono la gestione dell'agenda della Duchessa, il monitoraggio delle e-mail e la stesura dei verbali delle riunioni.

Vietato improvvisarsi assistenti personali, per quanto l’annuncio faccia sognare più di una persona: è necessario avere «precedente esperienza amministrativa e di segreteria», eccellenti capacità informatiche, comunicative e organizzative e una buona «conoscenza della diversità delle comunità nel Regno Unito, nel Commonwealth e nel mondo».

Per chi fosse interessato, c’è tempo fino a giovedì 12 maggio. Il contratto sarà a tempo indeterminato e richiederà 37 ore e mezzo di lavoro a settimana per 27.500 sterline all'anno (circa 31mila euro).

