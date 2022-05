Harry e Meghan: l'ultimo schiaffo

Niente balcone a Buckingham Palace: Elisabetta II ritira l’invito. Harry e Meghan non saranno ammessi al momento clou delle celebrazioni del suo Giubileo di Platino, in giugno. E neppure Beatrice e Eugenia di York. Al loro posto, i piccoli George, Charlotte e Louis. Nonostante i Sussex si siano affrettati a confermare la loro presenza a Londra, ecco un’altra batosta: le telecamere di Netflix saranno bandite dalle celebrazioni. E il reality che la coppia sta filmando da mesi per la nota piattaforma di film e serie tv online non potrà mostrare il ritorno a corte: 'niet' della sovrana.

D’altra parte, nessuno tra i Royal ha intenzione di parlare con Harry e Meghan per il timore che usino conversazioni, anche le più banali, nei loro futuri progetti mediatici. Un grattacapo per il gigante Usa dello streaming, che ha già cancellato "Pearl", quella che doveva essere la serie animata ideata dalla Markle.

Senza l’incontro con la Regina sul balcone o in altri eventi del Giubileo, il documentario in preparazione sui Sussex non avrà lo stesso peso. Criticati per i contratti multimiliardari firmati con Netflix e Spotify senza aver prodotto molto finora, gli stessi Harry e Meghan ci contavano per rafforzare quella credibilità royal considerata indispensabile per le loro ambizioni commerciali e umanitarie.

Oltre a Carlo e Camilla, al Giubileo saranno presenti anche William e Kate. Quegli stessi Cambridge che, per modernizzare la monarchia ed evitare in futuro imbarazzi simili a quelle accuse colonialiste sofferte nel viaggio ai Caraibi, ora vogliono cambiare tradizioni millenarie: a cominciare dal farsi chiamare solo coi nomi di battesimo, non più coi loro titoli.

La Sovrana sarà affiancata da tutti gli altri Royal che nel corso dell’anno sono impegnati a fare le sue veci: la Principessa Anna col marito, Edoardo con la consorte, i Duchi di Gloucester e quelli di Kent. Grandi assenti, invece, Beatrice ed Eugenia: Principesse non Working Royal che, pur molto amate da nonna Elisabetta, soffrono irrimediabilmente dell’associazione col padre Andrea.

(Foto Getty Images)