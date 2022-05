Charlotte Casiraghi e la madre Carolina fanno sognare a Monte Carlo

Charlotte Casiraghi e la madre, la Principessa Carolina, hanno emozionato e incantato, con la loro bellezza fatta di eleganza e semplicità, alla sfilata della collezione Chanel Cruise 2022/23 disegnata da Virginie Viard.

Un evento che si è svolto a Monte Carlo e che è stato un omaggio commosso al fascino del Principato, con ispirazioni legate al mondo della Formula 1, dei Balletti di Monte-Carlo, delle spiagge dorate della città e anche alla famiglia dei Principi Grimaldi.

"Monaco per me è soprattutto una questione di sentimenti, di emozioni e ricordi legati a Karl (Lagerfeld), Caroline, Charlotte (Casiraghi)", ha raccontato all'ANSA Virginie Viard. "Da molto tempo sapevo che avremmo organizzato una sfilata qui, e più precisamente al Beach Hotel. Inoltre Karl lo sognava. Da questa magnifica location si intravede la sua villa, La Vigie. Non dimenticherò mai i tempi passati in questi luoghi: terrazzi e balconi, grandi ombrelloni, cesti di fiori, tanta bellezza".

I costumi da spiaggia sono stati ispirati alla Viard dalla Principessa Carolina in persona: "La prima volta che vidi Caroline avvenne sulla spiaggia di Monaco. Indossava un vestito nero drappeggiato, collant e tacchi molto sottili. Non potevo non ispirarmi a Monaco, che è nella storia di Chanel. Abbiamo vissuto tanti momenti felici in questi luoghi".

